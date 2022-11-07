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الشيخ محمد بن زايد: نطلق استراتيجية لتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:07 م
الشيخ محمد بن زايد: نطلق استراتيجية لتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050 الشيخ محمد بن زايد
كتب سمير حسني

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قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن بلاده تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف خلال كلمته في القمة الرئاسية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة للجميع، للدعوة إلى إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان وأوكد التزام دولة الإمارات بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات".

وتابع الشيخ محمد بن زايد: "أتمنى النجاح والتوفيق لجهودنا المشتركة لأنَّ مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء.. ومستقبل أبنائنا وأحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم".


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