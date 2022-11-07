رئيسة سلوفاكيا: التحول الأخضر ليس سهلًا أو رخيصًا وسيؤثر على الضعفاء أكثر

كتب أحمد عرفة

أكدت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، أن التحول الأخضر ليس سهلًا أو رخيصًا، وسيؤثر على الضعفاء أكثر من غيرهم، موضحة أن الانتقال من استخدام الغاز إلى الفحم لتوليد الطاقة يسرع دمار الكوكب.

وأضافت رئيسة سلوفاكيا خلال كلمتها بقمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، أن بلادها تساهم في التمويل الأخضر، وزاد 5 مرات على الأقل، لافتة إلى التزام بلادها بخطط إغلاق محطات الفحم في العام المقبل، رغم أزمة الطاقة العالمية.

وتابعت رئيسة سلوفاكيا: علينا أن نتحرك بسرعة صوب طاقة نظيفة ومتجددة، وسعيدة أن بلادنا طورت حلولًا ليكون استخدام تلك الطاقة ممكنا في أي مكان بالعالم.