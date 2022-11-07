دراسة صادمة لمرضى السكر.. التدريبات الصباحية غير فعالة لإدارة نسبة السكر بالدم

كتبت إيناس البنا

أشارت نتائج بحث حديث أن النشاط البدني في الصباح لا يقدم أي مزايا في الحد من مقاومة الأنسولين بينما يرتبط النشاط البدني في فترة ما بعد الظهيرة أو المساء بتحسن في السيطرة على سكر الدم لتجن بداء السكري خطر في الناس.

لطالما قيل إن توقيت النشاط البدني على مدار اليوم قد يكون عاملاً في صحة التمثيل الغذائي، ومع ذلك ، فإن توقيت النشاط البدني هو مجال غير مستكشف نسبيًا في علم الأحياء البشري والآليات الكامنة وراء الفوائد المحتملة لتوقيت النشاط البدني لا تزال غير واضحة.

اكتشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Diabetologia أن النشاط البدني بعد الظهر أو المساء يرتبط بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم.

قاد الدراسة الدكتور جيرون فان دير فيلدي وزملاؤه في قسم علم الأوبئة السريري بالمركز الطبي بجامعة ليدن في ليدن بهولندا.

وأشاروا إلى أن "النتائج تشير إلى أن توقيت النشاط البدني على مدار اليوم وثيق الصلة بالآثار المفيدة للنشاط البدني على حساسية الأنسولين، وينبغي أن تقيِّم دراسات أخرى ما إذا كان توقيت النشاط البدني مهمًا بالفعل لحدوث مرض السكري من النوع 2".

في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون بيانات من دراسة وبائيات السمنة الهولندية (NEO).

خضع المشاركون لفحص جسدي تم خلاله أخذ عينات من الدم لقياس مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم بعد الأكل ، بينما تم الحصول على المعلومات الديموغرافية ونمط الحياة والسريرية عبر الاستبيان.

تم فحصهم أيضًا لمعرفة مدى ملاءمتهم لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي ، وتم اختيار ما يقرب من 35 % من الأشخاص القادرين على الخضوع للإجراء بشكل عشوائي لإجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، يتم قياس محتوى الدهون باستخدام هذه التقنية.

وأظهرت النتائج أنه "لم يكن هناك فرق كبير في مقاومة الأنسولين بين النشاط الصباحي والنشاط المنتشر بالتساوي على مدار اليوم".

لم يتم العثور على أي ارتباط إيجابي بين مقدار الوقت المستغرق أو عدد فترات الراحة في السلوك المستقر مع محتوى الدهون في الكبد أو مقاومة الأنسولين.

وأضافوا أن "المزيد من الدراسات يجب أن تقيم ما إذا كان توقيت النشاط البدني مهمًا بالفعل لحدوث مرض السكري من النوع الثاني".