خالد عكاشة: الرئيس السيسى أطلق صيحة إيقاظ أمام العالم بضرورة وقف الحرب الروسية

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قال الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق صيحة إيقاظ في أهم فعالية دولية (COP27)، وأمام قادة العالم بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية ووضع حد لما خلفته من دمار وخراب وتبعات وتأثيرات طالت دول العالم بأكملها.

وأضاف الدكتور خالد عكاشة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق، اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) - أن هذه الدعوة تأتي من جانب الرئيس السيسي لكل الأطراف المنخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية ووسط اهتمام دولي وعالمي واسع، لتعبر عن استعداد الدولة المصرية للدخول بكل إمكانياتها وثقلها وعلاقاتها المتميزة للعب دور وساطة من أجل وقف نزيف الخسائر والحفاظ على بنية الأمن العالمي؛ من أجل ضمان عالم أفضل للشعوب التي تأثرت ودفعت أثمانًا باهظة لهذه الحرب.

ولفت المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن إشارة الرئيس، أمام قمة المناخ، بإطلاق هذه الدعوة تأتي من نظرة مصر إلى مجمل التحديات المحيطة بعالمنا اليوم، ومن منطلق أن الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات على مدار ثمانية أشهر مضت أصبحت تهديدًا وجوديًا للعالم بأسره ولا تقل في تأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال القادمة عن التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية.