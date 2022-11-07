حقن البشر بدم مزروع فى المختبر بأول تجربة إكلينيكية بالعالم

كتبت فاطمة خليل



في أول تجربة إكلينيكية في العالم قام علماء بريطانيون بحقن الأشخاص ب الدم المزروع في المختبر، حيث تم حقن هذا الدم للبشر لأول مرة، واختبر العلماء كميات صغيرة من هذا الدم- تعادل بضع ملاعق- لمعرفة كيفية أدائها داخل الجسم.

وبحسب موقع "BBC" البريطاني سيعتمد الجزء الأكبر من عمليات نقل الدم دائمًا على الأشخاص الذين يقومون بانتظام للتبرع.



والهدف النهائي هو تصنيع مجموعات دم حيوية، ولكنها نادرة للغاية، يصعب الحصول عليها.

هذه ضرورية للأشخاص الذين يعتمدون على عمليات نقل الدم المنتظمة في حالات مثل فقر الدم المنجلي.



إذا لم يكن الدم مطابقًا تمامًا، فسيبدأ الجسم في رفضه ويفشل العلاج يتجاوز هذا المستوى من مطابقة الأنسجة مجموعات الدم المعروفة A وB وAB وO.



وقالت البروفيسور آشلي توي، من جامعة بريستول ، إن بعض المجموعات "نادرة جدًا حقًا" و"قد يكون هناك 10 أشخاص فقط في البلاد" قادرون على التبرع.

كيف ينمو الدم فى المختبر؟ يجمع مشروع البحث بين فرق في جامعات بريستول وكامبريدج ولندن وفي NHS Blood and Transplant. يركز على خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم.



هذه هي الطريقة التي يعمل بها -يبدأون بالتبرع العادي بمقدار نصف لتر من الدم (حوالي 470 مل).



-تستخدم الحبيبات المغناطيسية لاصطياد الخلايا الجذعية المرنة القادرة على أن تصبح خلية دم حمراء.



-يتم تشجيع هذه الخلايا الجذعية على النمو بأعداد كبيرة في المختبرات ثم يتم توجيهها لتصبح خلايا دم حمراء.



-تستغرق العملية حوالي ثلاثة أسابيع وينتج عن تجمع أولي من حوالي نصف مليون خلية جذعية 50 مليار خلية دم حمراء.



يتم ترشيحها للحصول على حوالي 15 مليار خلية دم حمراء في المرحلة الصحيحة من التطور للزرع.



قال البروفيسور توي: "نريد أن نصنع أكبر قدر ممكن من الدم في المستقبل، لذا فإن الرؤية في رأسي هي غرفة مليئة بالآلات التي تنتجها باستمرار من تبرع عادي بالدم".

شارك أول شخصين في التجربة التي تهدف إلى اختبار الدم لدى 10 متطوعين أصحاء على الأقل. سيحصلون على تبرعين بحجم 5-10 ملل بفاصل أربعة أشهر على الأقل - أحدهما من الدم الطبيعي والآخر من الدم المزروع في المختبر.



تم تمييز الدم بمادة مشعة ، غالبًا ما تستخدم في الإجراءات الطبية ، حتى يتمكن العلماء من معرفة المدة التي يستمر فيها الجسم في الجسم.



من المأمول أن يكون الدم المزروع في المختبر أقوى من المعتاد.



تدوم خلايا الدم الحمراء عادة لمدة 120 يومًا تقريبًا قبل أن تحتاج إلى استبدالها.



يحتوي التبرع بالدم النموذجي على مزيج من خلايا الدم الحمراء الصغيرة والكبيرة، في حين أن الدم المزروع في المختبر مصنوع حديثًا ، لذا يجب أن يستمر لمدة 120 يومًا كاملة.



ويعتقد الباحثون أن هذا قد يسمح بتبرعات أصغر وأقل تكرارًا في المستقبل.



يكلف متوسط التبرع بالدم NHS في هيئة الصحة البريطانية فحوالي 130 جنيهًا إسترلينيًا ستكلف عملية زراعة الدم أكثر بكثير.



التحدي الآخر هو أن الخلايا الجذعية المحصودة تستنفد نفسها في النهاية، مما يحد من كمية الدم التي يتم زراعتها وسوف يستغرق الأمر مزيدًا من البحث لإنتاج الكميات المطلوبة سريريًا.