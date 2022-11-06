لمرضى الكولسترول المرتفع.. طرق لخفض نسبته بالدم

كتبت فاطمة ياسر

لضمان صحة القلب والأوعية الدموية ، يجب علي الشخص مراقبة مستويات الكوليسترول في الدم، فالكولسترول هو المادة الدهنية الموجودة بالدم وهي مفيدة للجسم فقط بكميات محدودة، فالكمية العامة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أقل من 100 ، في حين أن أكثر من 130 يعني أن الشخص يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، وذلك وفقا لموقع “.indiatoday”.

وحول ذلك، أوضح التقرير، أن المستويات المرتفعة من كوليسترول ضار، خاصة للقلب حيث تدمر الشرايين التاجية، فسواء كنت تستخدم عقاقير خفض الكوليسترول أم لا ، فهناك بعض التغييرات في نمط الحياة اليومية التي يمكنك إجراؤها لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ومنها:

-زيادة الألياف الغذائية القابلة للذوبان في نظامك الغذائي، فيمكن أن يقلل تناول الألياف القابلة للذوبان من مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل امتصاصه في مجرى الدم، ولذا فتحتوي الكمثرى والتفاح والفول ودقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، ويمكنك تناولهم لتقليل الكولستورل.

-عليك التقليل من الدهون المشبعة لأنها تتسبب في زيادة نسبة الكولستول السيء في الجسم.

-تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 ، فهي لها تأثير ملحوظ علي صحة القلب والأوعية الدموية، وتقلل من تعرضهم لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهم.

-ممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30 دقيقة لزيادة الكوليسترول الجيد في الجسم، فهذا يحمي القلب من أمراضه ويحافظ علي صحة الأوعية الدموية.

-التخلص من الوزن الزائد، عن طريق تنظيم عاداتك الغذائية وممارسة التماريين الرياضة.