تفاصيل إنتاج أول وقود أخضر في مصر وانخفاض طفيف لأسعار الذهب فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، جانبا من فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ cop27 خلال تقديمه النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع اليوم ،لا سيما ما قامت بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسريع وتيرة العمل على مشروعات إنتاج الوقود الأخضر؛ فإنها بصدد الإعلان عن البدء الفعلي لأولى إنتاجات الأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية خلال الساعات المقبلة.

وتفقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الجناح وما يتم عرضه داخله للتعريف بالمنطقة الاقتصادية بشكل عام وبإمكاناتها في مجال الوقود الأخضر، كما تفقد الجناح وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري والسيدة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما استعرض عبد الحليم سالم خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع تأكيد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، يجب أن يتسم بالعدل والفاعلية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن سبل تمويل العمل المناخي ضمن فعاليات ثاني أيام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تبعات أزمات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا يطالب الجميع الدول النامية بسداد فاتورة أزمة المناخ رغم أنها ليست سبباً فيها في الأساس، وهو ما يجعل عملية تمويل العمل المناخي غير عادلة خاصة مع تزايد عدد الدول النامية التي تمر بأزمة دين وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واستعرضت النشرة أسعار الذهب اليوم التي شهدت تراجعا في حدود جنيهين فقط وتحرك سعر الذهب في مصر من 1227 إلى 1225 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط توقعات بتغيرات أخري في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة.

وأخيرا أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى 10 نوفمبر، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط ضمن إعلان "سكن لكل المصريين٣".