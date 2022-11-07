اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تبهر العالم وتنقل صوت أفريقيا.. نجاح مصرى بارز فى تنظيم قمة cop27 "فيديو"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:55 م
تبهر العالم وتنقل صوت أفريقيا.. نجاح مصرى بارز فى تنظيم قمة cop27 "فيديو" فعاليات قمة المناخ cop27

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تتجه أنظار العالم وتطلعات الشعوب لفعاليات قمة المناخ cop27 والتى تسعى مصر من خلال قيادتها لها إلى توحيد جهود العالم فى التصدى للتغير المناخى والتحول للمسار التنفيذى لاسيما مع ما بذلته مصر من جهود حثيثة لاستضافة قمة المناخ وعززت من جهود التصدى للتغير المناخى وتحقيق استدامة الطاقة فى ظل ارتفاع وتيرة التحديات المناخية خصوصا فى قارة أفريقيا.

كما وضعت خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية تمضى من خلالها فى التوسع بمشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وقامت بالتوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتتبنى مصر رؤية واضحة من خلال قمة المناخ تسعى من خلالها لتوجيه الجهود والتعهدات للتنفيذ على الأرض لإنقاذ كوكب الأرض والبشرية وتحقيق تطلعات البلدان النامية للحصول على تمويلات جديدة للمساعدة فى تغطية الخسائر والأضرار التى تسببها الأحداث المناخية القاسية بشكل متزايد وتحقيق التزام الدول الكبرى بتعهدها فى تقديم 100 مليار دولار أمريكى لتمويل المناخ سنويًا.


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

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قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

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