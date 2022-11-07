الملكة رانيا تحتفى بأول لاعب عربى يحقق ميدالية فى بطولة العالم للجمباز

كتبت ريهام عبد الله

احتفت الملكة رانيا، ملكة الأردن، باللاعب الأردنى أحمد أبو السعود، الذى استطاع تحقيق أول ميدالية عربية فى بطولة العالم للجمباز، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" قبل قليل: "‏كلنا فخر بالشاب الأردنى أحمد أبو السعود، أول لاعب عربى يحقق ميدالية فى بطولة العالم للجمباز منذ انطلاقها قبل نحو 120 عاما.. ألف مبروك أحمد ومبروك للأردن هذا الإنجاز".



الملكة رانيا عبر تويتر

وفى سياق آخر، حقق منتخب مصر لرجال الجمباز الفنى إنجازاً كبيراً لأول مرة فى تاريخ الجمباز المصرى بعد حصوله على المركز الخامس عشر ببطولة العالم للجمباز الفنى.

وشارك منتخب الجمباز الفنى رجال وآنسات فى بطولة العالم بإنجلترا التى اقيمت فى مدينة ليفربول الإنجليزية واستمرت حتى 6 نوفمبر الجارى.