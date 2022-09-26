اليوم السابع
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ملكة الأردن تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى.. وتعلق: أعز صديقتين

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:03 م
ملكة الأردن تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى.. وتعلق: أعز صديقتين الملكة رانيا وابنتيها
كتبت ريهام عبد الله

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احتفلت الملكة رانيا، ملكة الأردن، بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى، حيث نشرت صورة جمعتها معهما عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، وقالت فى تعليقها على الصورة، "أغلى بنتين وأعز صديقتين، كل سنة وانتوا سالمين، إيمان وسلمى".

وأضافت الملكة رانيا، فى تعليقها على صورة ابنتيها: "صداقتنا تصير أقوى كلما كبرتما فى السن، انتوا أفضل صديقات يمكن أن اتمناهم، عيد ميلاد سعيد إيمان وسلمى".

الملكة رانيا وابنتيها
الملكة رانيا وابنتيها

ومن جهة أخرى، كشفت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى -فى وقت سابق - عن تلقيها نصيحة من الملكة الراحلة إليزابيث خلال لقائهما الأول، وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الملكة رانيا  "كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضا ملكة العالم رمزيا".

وأضافت: "فى المرة الأولى التى التقيت فيها بالملكة، أعتقد أننى كنت قد أمضيت بضعة أشهر فقط فى دوري، وكانت حساسة جدا لحقيقة أننى كنت جديدة، وأمكنها معرفة أننى لم أكن واثقة جدا من نفسى".

تدوينه الملكة رانيا
تدوينه الملكة رانيا

وتابعت: "طلبت منها النصيحة، وأخبرتنى كم هو مهم أن تكون موجودا دائما وأن يكون لديك هذا الإحساس بالواجب والانضباط، والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة. وكنت دائما آخذ نصيحتها على محمل الجد".

وأكدت الملكة رانيا على أنه: "بالنسبة لي، لقد كانت مجسدة للخدمة العامة، إنها امرأة تعهدت ببذل حياتها لخدمة الشعب، ولم تفشل أبدا فى الوفاء بهذا الوعد لمدة 70 عاما.. أعتقد اليوم لقد كانت ملكة إنجلترا لكنها أيضًا ملكة العالم رمزيًا. إنها تعنى شيئا لنا جميعا وأيا ما كنت فستشعر بإحساس ألفة وقرب منها".


الملكة رانيا

الاردن

عيد ميلاد الأميرتان ايمان وسلمى

ملكة الأردن



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