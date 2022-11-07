اليوم السابع
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القبض على لصين سرقا مصوغات ذهبية وأموال من داخل شقة بمدينة نصر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:58 ص
القبض على لصين سرقا مصوغات ذهبية وأموال من داخل شقة بمدينة نصر مديريه امن القاهره - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم ) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - 2جهاز " لاب توب" – 3 هواتف محمولة - 3 ساعات ماركات مختلفة - 2 حقيبة ظهر - حقيبة لاب توب - ومشغولات ذهبية وفضية) من داخل الشقة محل سكنه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما عدا المبلغ المالى أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

سرقة

الداخلية

جرائم السرقة

حوادث

مديريه امن القاهره



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