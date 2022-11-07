الطفل النحيف ليس ضعيفا.. 3 عوامل تحدد صحة الطفل منها قلة إصابته بالأمراض

* الوزن المثالي والطول المناسب للعمر

* نشط ومرح

* لا يمرض كثيرا

* دور عادات الأكل الصحية

كيف تغرس عادات الأكل الصحية في طفلك؟

​1- كسر الرتابة من خلال تقديم مجموعة متنوعة

بصرف النظر عن الجينات، تعتمد الصحة الجيدة لطفلك بشكل كبير على عاداته في الأكل عندما يكون الطفل في مرحلة النمو من حياته ، تتكاثر الخلايا في الجسم بسرعة لتحديد الجذور لمزيد من النمو والعناصر الغذائية التي يتغذى عليها الجسم تحدد المصير النهائي للصحة لذا ، فإن كيفية نمو طفلك كشخص بالغ يتم تحديدها بشكل أو بآخر من خلال ما يأكله الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

يمكن لطفلك أن يشعر بالملل من تناول نفس النوع من الطعام كل يوم. لجعل الأكل الصحي مغريًا، قدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والفواكه الطازجة والخضروات.

2- حافظ على الأطعمة الصحية في متناول اليد

3- ابتعد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة

4- امنع طفلك من تناول الأطعمة السريعة

5- علم طفلك الأكل اليقظ

يمكنك الاحتفاظ بالأطعمة الصحية مكدسة في مطبخك حيث يمكن لطفلك الوصول إليها بسهولة، يمكن أن تكون سلطة فواكه طازجة في وعاء صغير أو فول سوداني محمص بأحجام جرعات أصغر يمكن لطفلك الحصول عليها بسهولة.ابقِ طفلك بعيدًا عن المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بدلاً من ذلك ، يمكنك تقديم الماء العادي أو جعل الماء أكثر صحة عن طريق نقعه بالليمون أو شرائح البرتقال أو الأعشاب.بقدر ما يرغب طفلك في تناول البيتزا أو البرجر أو الكعك أو الحلوى ، يجب ألا تصبح أبدًا جزءًا من نمط حياة طفلك اليومي.يميل الأطفال إلى مشاهدة التلفزيون أثناء تناول وجباتهم اليومية. يجب أن تعلم طفلك دائمًا فن الأكل اليقظ. يجب أن ينتبهوا دائمًا لما يأكلونه وأن يتعلموا الابتعاد عن المشتتات أثناء تناول وجباتهم.