الرئيس السيسى وجوتيريش يستقبلان ولى عهد الكويت قبل بدء قمة المناخ

كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك قبل انطلاق قمة المناخ "كوب 27"، في شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.