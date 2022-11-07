الجيش الأوكرانى: قوات روسيا شنت هجمات الليلة الماضية على العديد من المواقع الأوكرانية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2771 دبابة و5 آلاف و630 مركبة مدرعة و1782 من النظم المدفعية و391 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و277 طائرة حربية و260 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 157 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و199 من المركبات وخزانات وقود.

وأشارت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، إلى أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 14 جنديًا روسيًا وتدمير ثلاثة عربات مصفحة ونقطة مراقبة للطائرات بدون طيار في الاتجاه الجنوبي.

وأوضحت القيادة، أن الوضع في اتجاه مدينة "بوه" الجنوبية لايزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

وتابعت أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذوا للرد على ذلك 147 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة في صفوف القوات الروسية، من بين ذلك مقتل 14 جنديًا وتدمير ثلاثة عربات مصفحة ونقطة مراقبة للطائرات بدون طيار ، وثلاثة مستودعات للذخيرة في منطقتي بريسلاف وخيرسون..مشيرًا إلى أن الطائرات العسكرية التابعة لسلاح الجو الأوكراني أصابت معقلًا ومنطقة تمركز لقوات ومعدات الروس في منطقتي باشتانكا وبريسلاف الجنوبيتين.

من جهة أخرى، أفادت السلطات في "دونيتسك" شرقي أوكرانيا بمقتل مدني واحد وإصابة 3 آخرين جراء القصف الأوكراني على أراضي البلاد خلال ال 24 ساعة الماضية .

وذكرت سلطات دونيتسك - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القوات الأوكرانية قصفت مبنى إدارة السكك الحديدية في المدينة، مما أدى إلى نشوب حريق في المبنى وتضرر أجزاء رئيسية منه .

وكان المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قد أعلن أن القوات الأوكرانية،قصفت أحياء في مدينة دونيتسك ب 6 قذائف من عيار 155 ملم.

من جهة أخري، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية (كييف) أوليكسي كوليبا، أنه تتم استعادة مرافق البنية التحتية التي دمرتها القوات الروسية في جميع المناطق المحررة في العاصمة كييف.

وقال كوليبا - في منشور عبر موقع فيسبوك نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "نقوم بإعادة مرافق البنية التحتية المباني السكنية الخاصة والتجمعات السكنية، والبنية التحتية الاجتماعية والمهمة، بينما تجرى الأعمال في جميع المجتمعات التي تم تحريرها من المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.