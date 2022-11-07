اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التقاء العالم تحت راية مصر.. أهم الروابط ومجموعات التفاوض بقمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:40 م
التقاء العالم تحت راية مصر.. أهم الروابط ومجموعات التفاوض بقمة المناخ قمة المناخ

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تشهد جلسات مؤتمر المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ، حالة مختلفة من المفاوضات، بين عدد من مجموعات التفاوض، بعضها يجمعهم مصلحة واحدة، وأخرى هناك تعارض بينهم، فيما تبقى بعض المجموعات المتضررة بشكل واضح، وتلعب المفاوضات دورا كبيرا فى خروج الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنظمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

 

أهم الروابط ومجموعات التفاوض الدولية المشاركة فى قمة المناخ cop27
أهم الروابط ومجموعات التفاوض الدولية المشاركة فى قمة المناخ cop27
 
ونستعرض أهم الروابط ومجموعات التفاوض الدولية المشاركة:
المجموعة الأفريقية AGN تضم 54 دولة
المجموعة العربية Arab States تضم 22 دولة
الدول الأقل نموا LDCs تضم 46 دولة
الدول الجزرية الصغيرة SIDS تضم 40 دولة
 البلدان النامية متشابهة التفكير Like Minded تضم 25 عضوا
مجموعة الـ77 والصين G77&China تضم 134 دولة
الاتحاد الأوروبى EU تضم 27 عضوا
مجموعة السلامة البينية EIG تضم 6 دول
مجموعة المظلة Umbrella Group تضم 10 دول

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

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قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

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