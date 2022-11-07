التقاء العالم تحت راية مصر.. أهم الروابط ومجموعات التفاوض بقمة المناخ

تشهد جلسات مؤتمر المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ، حالة مختلفة من المفاوضات، بين عدد من مجموعات التفاوض، بعضها يجمعهم مصلحة واحدة، وأخرى هناك تعارض بينهم، فيما تبقى بعض المجموعات المتضررة بشكل واضح، وتلعب المفاوضات دورا كبيرا فى خروج الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنظمة للتعامل مع التغيرات المناخية.



أهم الروابط ومجموعات التفاوض الدولية المشاركة فى قمة المناخ cop27

ونستعرض أهم الروابط ومجموعات التفاوض الدولية المشاركة:

المجموعة الأفريقية AGN تضم 54 دولة

المجموعة العربية Arab States تضم 22 دولة

الدول الأقل نموا LDCs تضم 46 دولة

الدول الجزرية الصغيرة SIDS تضم 40 دولة

البلدان النامية متشابهة التفكير Like Minded تضم 25 عضوا

مجموعة الـ77 والصين G77&China تضم 134 دولة

الاتحاد الأوروبى EU تضم 27 عضوا

مجموعة السلامة البينية EIG تضم 6 دول

مجموعة المظلة Umbrella Group تضم 10 دول