الأشقاء فى قبلة العروبة.. أبرز القادة العرب فى مؤتمر المناخ Cop27 (إنفوجراف)

تتجه أنظار العالم لمدينة شرم الشيخ، حيث يُعقد مؤتمر المناخ cop27 الذى يعتبر بداية أمل للعالم للحفاظ على المناخ، والتوصل لحلول لأزمة تغير المناخ، ويحمل رؤساء وممثلو الدول من أنحاء العالم اقتراحات وخطط لتحقيق الأهداف المعنية للمؤتمر.

وحرص عدد من قادة وزعماء الدول العربية، على الحضور والمساهمة الفعالة في المؤتمر، وهم:

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى

الأمير الحسين بن عبدالله ولى عهد الأردن

رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون

الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط