تعرف على الآثار الجانبية لمكملات الكولاجين.. منها حموضة المعدة

كتب – حسام الشقويرى

قد تؤدي مكملات الكولاجين إلى آثار جانبية خفيفة مثل الانتفاخ وحموضة المعدة والشعور بالامتلاء. إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه الطعام ، ولذلك يجب التأكد من الحصول على المكملات الغذائية التي لا تحتوي على مسببات الحساسية، وقد تسبب مكملات الكولاجين آثارًا جانبية في الجهاز الهضمي ، مثل حرقة المعدة والشعور بالامتلاء وفقا لما نشره موقع healthline

ودوران الكولاجين هو عملية بطيئة ، بغض النظر عن الهدف من استخدام الكولاجين ، وسوف يستغرق الأمر 8 أسابيع على الأقل لتجربة نتائج ملحوظة ، وتستخدم معظم الدراسات 8 أسابيع على الأقل لتقييم تأثيرات الكولاجين على صحة الجلد وتسكين آلام المفاصل ، لكن الدراسات الأخرى تستخدم فترات أطول ، مثل 12 شهرًا ، لصحة العظام ، ولذلك يجب ترك ما لا يقل عن 8 أسابيع من تناول مكملات الكولاجين يوميًا قبل تقييم ما إذا كان الكولاجين يعمل بشكل جيد .

ونظرًا لأن تكوين الأحماض الأمينية للكولاجين يختلف عن تلك الموجودة في البروتينات الأخرى ، فإن البدائل الممكنة محدودة، حيث يمكن الحصول على المكملات الغذائية التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية المشاركة في تخليق الكولاجين - الجلايسين والليسين والبرولين. تحصل بعض المكملات على هذه الأحماض الأمينية من مصادر نباتية، وقد تحتوي أيضًا على فيتامين ج وحمض الهيالورونيك ، مما يساعد أنسجتك على الاحتفاظ بالمياه ، مما يحافظ على ترطيبها وترطيبها.

وتم اقتراح الكيراتين - البروتين الهيكلي في الشعر والأظافر والجلد - كبديل للكولاجين ، ولكن هناك بحثًا محدودًا لدعم منتجات الكيراتين لأي شيء آخر غير التطبيق الموضعي على الجلد والشعر ، كما أن الكيراتين ليس نباتيًا لأنه مشتق من ريش وصوف وقرون حيوانات مختلفة، ويختلف تركيب الكولاجين للأحماض الأمينية عن تلك الموجودة في البروتينات الأخرى ، مما يعني أن البدائل محدودة.