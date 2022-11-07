ارتفاع حمض اليوريك بالدم يعرضك للإصابة بالنقرس.. 4 نصائح للوقاية

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من حمض اليوريك إلى الإصابة بمرض النقرس ، والذي يمكن أن يكون مؤلمًا وخطيرًا، ويمكن أن يؤدي تناول أطعمة معينة إلى زيادة ارتفاع حمض اليوريك، لذا نتعرف في هذا التقرير على نصائح لتقليل حمض اليوريك في الدم والوقاية من مرض النقرس، بحسب موقع "Health".

حمض اليوريك هو منتج نفايات في دمك، يتم إنتاجه عند تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات، والبيورينات هي مركبات كيميائية تتكون من ذرات الكربون والنيتروجين، والتي تتحلل في الجسم.

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من حمض اليوريك في نظامك إلى حدوث حالة تسمى فرط حمض يوريك الدم ويؤدي إلى تكوين بلورات حمض اليوريك التي تستقر في المفاصل وتسبب النقرس.

أعراض ارتفاع حمض اليوريك تتضمن بعض العلامات والأعراض التي يجب أن تبحث عنها ما يلي:

يؤثر النقرس على مفاصلك. تشمل بعض المفاصل المصابة بشكل شائع الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع.

قد تشعر بعدم الراحة بعد أن يهدأ الألم الأولي يمكن أن يستمر لبضعة أسابيع أو أكثر.

قد تجد صعوبة في تحريك مفاصلك.

من الأعراض التي قد تعاني منها المفاصل المتورمة واللينة والحمراء.



كيف تقلل حمض اليوريك؟ يحدث ارتفاع مستوى حمض اليوريك عندما لا تقضي عليه الكلى بكفاءة. قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين وزيادة تناول السكر إلى حدوث المشكلة.

يمكن أن يسبب التهابًا مؤلمًا في الجسم ، مما يؤدي إلى النقرس أو آلام المفاصل.

1. تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي بعض التغييرات في نمط الحياة والتخلص من الأطعمة الغنية بالبيورين يمكن أن تساعد في خفض حمض اليوريك في الجسم. وجدت دراسة نشرت في مجلة أمراض الروماتيزم أن الأشخاص الذين تناولوا فيتامين سي لديهم مستويات أقل من حمض اليوريك مقارنة بمن يستهلكون أقل. تشير دراسة أخرى في أرشيف الطب الباطني إلى أن فيتامين سي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنقرس بعض أفضل مصادر فيتامين سي تشمل الحمضيات والفلفل والفراولة والبروكلي والبطاطس.

2. تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات

يمكن أن يكون تناول نظام غذائي غني بالبيورينات مفيدًا لك. نظام غذائي منخفض البيورينات ، يشمل في الغالب الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. تحتوي العديد من الأطعمة على نسبة عالية من البيورينات ، بما في ذلك اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية ولحوم الأعضاء والبيرة والويسكي. 3. تقليل تناول المحليات الصناعية تميل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المحليات الصناعية إلى رفع مستويات حمض اليوريك وتحفيز النقرس. الحد من تناول الأطعمة المحلاة بالسكر أو تجنبها لمنع ظهور النقرس. الصودا والعصائر المعبأة والمعجنات والحلوى والحساء المعلب والتوابل مثل الكاتشب أو المايونيز هي بعض المحليات الصناعية الشائعة التي يجب تجنبها.