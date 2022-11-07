ابتكار اختبار دم جديد للكشف المبكر عن عدة أنواع من السرطان

كتبت فاطمة خليل



ابتكر أطباء أمريكيون اختبارًا جديدًا يقوم بالكشف المبكر عن أنواع السرطانات المتعددة قبل انتشاره في الجسم، وأطلقوا عليها اسم اختبار MCEDs، بحسب ما ذكرت مجلة "science alert".

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تطوير اختبارات MCED كأولوية لـ Cancer Moonshot، وهو جهد فيدرالي قيمته 1.8 مليار دولار لتقليل معدل وفيات السرطان وتحسين نوعية حياة الناجين من السرطان والذين يعيشون مع السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية.

كيف تعمل اختبارات MCED جميع الخلايا في الجسم، بما في ذلك الخلايا السرطانية ، تفرز الحمض النووي في مجرى الدم عندما تموت.



تبحث اختبارات MCED عن كميات ضئيلة من الحمض النووي للورم في مجرى الدم يحتوي هذا الحمض النووي "الخالي من الخلايا" على معلومات حول نوع النسيج الذي أتى منه وما إذا كان طبيعيًا أم سرطانيًا.



ويستخدم الأطباء اختبارات الدم هذه للبحث عن الطفرات في الحمض النووي للورم التي تساعد في توجيه العلاج، نظرًا لأن المرضى المصابين بالسرطان في المراحل المتأخرة يميلون إلى وجود كمية كبيرة من الحمض النووي للورم في الدم، فمن السهل نسبيًا اكتشاف وجود هذه التغييرات الجينية.



تختلف اختبارات MCED عن الخزعات السائلة الحالية لأنها تحاول اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة، عندما لا يكون هناك العديد من الخلايا السرطانية حتى الآن.



قد يكون اكتشاف هذه الخلايا السرطانية أمرًا صعبًا في وقت مبكر لأن الخلايا غير السرطانية تفرز أيضًا الحمض النووي في مجرى الدم، نظرًا لأن معظم الحمض النووي المنتشر في مجرى الدم يأتي من خلايا غير سرطانية، فإن اكتشاف وجود عدد قليل من جزيئات الحمض النووي للسرطان يشبه العثور على إبرة في كومة قش، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة، وتفرز خلايا الدم الحمض النووي غير الطبيعي بشكل طبيعي مع تقدم العمر، ويمكن الخلط بين هذه الخيوط لتعميم الحمض النووي للسرطان.



إن الاختبارات الأحدث قادرة على تجنب تداخل خلايا الدم من خلال التركيز على نوع من "الباركود الجزيئي" المضمن في الحمض النووي للسرطان والذي يحدد النسيج الذي أتى منه.



هذه الرموز الشريطية هي نتيجة الحمض النووي، والتعديلات الموجودة بشكل طبيعي على سطح الحمض النووي والتي تختلف لكل نوع من أنواع الأنسجة في الجسم.



على سبيل المثال ، أنسجة الرئة لها نمط DNA مختلف عن أنسجة الثدي علاوة على ذلك، تحتوي الخلايا السرطانية على أنماط غير طبيعية للحمض النووي ترتبط بنوع السرطان.



من خلال فهرسة أنماط الحمض النووي المختلفة ، يمكن أن تركز اختبارات MCED على أقسام الحمض النووي التي تميز بين الأنسجة السرطانية والأنسجة الطبيعية وتحدد موقع أصل السرطان.



يوجد حاليًا العديد من اختبارات MCED قيد التطوير وفي التجارب السريرية، لكن لا يوجد اختبار MCED معتمد حاليًا من قِبل إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أو موصى به من قبل الجمعيات الطبية.



في عام 2021، أطلقت شركة GRAIL للتكنولوجيا الحيوية أول اختبار MCED متاح تجاريًا في الولايات المتحدة يدعي اختبار Galleri أنه يكتشف أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من السرطانات.



ما لا يقل عن شركتين أخريين مقرهما الولايات المتحدة ، هما Exact Sciences و Freenome ، وشركة صينية واحدة ، Singlera Genomics ، لديهما اختبارات قيد التطوير.

وتستخدم بعض هذه الاختبارات طرقًا مختلفة للكشف عن السرطان بالإضافة إلى تعميم الحمض النووي للورم، مثل البحث عن البروتينات المرتبطة بالسرطان في الدم.