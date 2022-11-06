ما هي أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟.. استشاري يجيب

فاطمة ياسر

أوضح دكتور عبدالله عزت، استشاري أول جراحة الأورام وجراحات الثدي والجراحة العامة وعضو جمعية جراحي الأورام المصرية ، و

عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا ، بأن سرطان الثدي والإصابة به يعد وقع المرض ليس على السيدة المصابة بل على الأسرة والمجتمع أجمع ومساهمة مننا في رفع الوعي بمرض سرطان الثدي

وقدم عبد الله العديد من الحقائق التي قد تهم السيدات عن مرض سرطان الثدي، فيعد مرض سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعا بين النساء في مصر والعالم حيث هناك سيدة من بين سبعة سيدات في العالم تصاب بهذا المرض في مرحلة ما من حياتها .

وأشار استشاري جراحة الأورام، أن مرض سرطان الثدي هو مرض يمكن الشفاء منه تماما بشرط الاكتشاف المبكر للمرض وان الاكتشاف المبكر يساعد في تجنب الاستئصال الكامل للثدي مع تحسن نسبة الشفاء بنسبة تزيد عن ال ٩٨ ٪ وخفض تكلفة العلاج بمقدار النصف لذلك نستطيع القول أن الكشف المبكر هو انقاذ للحياة.



ما هو مرض سرطان الثدي وما هي العوامل التي تزيد من فرص الإصابة؟

وأضاف عبد الله، أن الانتشار المتزايد لمرض سرطان الثدي بين السيدات في مصر والعالم جعل من الضروري نتشار الوعي الكافي عن مرض سرطان الثدي ومسببات المرض وطرق الوقاية منه وطريقة اكتشافه.