إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال، على طريق (المنصورة - جمصة)، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بـ 17 عاملا، على طريق المنصورة جمصة.
انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 17 عاملا، وخرج عدد 11مصابا من المستشفي بعد تلقي الاسعافات اللازمه وجرى تحويل عدد 6 حالات لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج حالتين الي مستشفي دمياط ، وحالتين الي المستشفي الدولي بالمنصورة ، وحالتين الي المستشفي العام التخصصي بالمنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
فى سياق متصل كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلا من الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث انقلاب سياره نقل علي طريق جمصه محمله بعمال من قرية الحفير شهاب الدين بمركز بلقاس .
وأشار " مختار " الي أن الحادثه اسرفت عن إصابة 17 شخص وتم نقلهم جميعاً الي مستشفي جمصه لتلقي العلاج ولا يوجد أي حالات وفاه ، حيث تم خروج عدد 11مصاب من المستشفي بعد تلقي الاسعافات اللازمه
وتم تحويل عدد 6 حالات لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج حالتين الي مستشفي دمياط ، وحالتين الي المستشفي الدولي بالمنصورة ، وحالتين الي المستشفي العام التخصصي بالمنصورة .
ووجه "المحافظ" بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وصرف المساعدات المالية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول .
هذا وقد أكد "مختار" علي ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الانسانية وفي الازمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.
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