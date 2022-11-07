إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة على طريق جمصة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال، على طريق (المنصورة - جمصة)، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بـ 17 عاملا، على طريق المنصورة جمصة.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 17 عاملا، وخرج عدد 11مصابا من المستشفي بعد تلقي الاسعافات اللازمه وجرى تحويل عدد 6 حالات لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج حالتين الي مستشفي دمياط ، وحالتين الي المستشفي الدولي بالمنصورة ، وحالتين الي المستشفي العام التخصصي بالمنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.