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إحالة أوراق متهم بخلية العمرانية الإرهابية للمفتى و7 فبراير الحكم على آخرين

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:13 م
إحالة أوراق متهم بخلية العمرانية الإرهابية للمفتى و7 فبراير الحكم على آخرين المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، إحالة أوراق متهم للمفتى من بين 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية" وحجز الحكم على 22 متهما للحكم بجلسة 7 فبراير 2023.
 
وخلال الجلسات السابقة، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بان تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "ه. ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.
 
 
 

داعش العمرانيه

خلية العمرانية

الجنايات

اخبار مصرية

المستشار محمد السعيد الشربينى



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