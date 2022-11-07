أخبار البورصة اليوم الإثنين 7-11-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 7-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 12.25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.300 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية. البورصة تربح 12.25 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 12.25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.300 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.4 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.36%، والعرب على 6.4%، واستحوذت المؤسسات على 36.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 292.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2 مليون جنيه، 72.3 مليون جنيه، 233.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 11443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 4676 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3501 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1227 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.



جي بي أوتو كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بي جي أوتو لعدد 47.8 مليون سهم بقيمة 201.6 مليون جنيه.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شراء الأولى 739.1 ألف سهم خلال جلسة يوم الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.07%، وشراء الثانية 310.6 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.8%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، العربية لإدارة وتطوير الأصول 5.7 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 900 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، المصرية للمنتجعات السياحية، الدولية للأسمدة والكيماويات عدد 40 ألف سهم، 480 ألف سهم، 217 سهم، 4 آلاف سهم، 162.5 ألف سهم، 4500 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لحليج الأقطان 1.2 مليون سهم.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد 5.7 مليون سهم، 423.9 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي.



الإسكندرية للأدوية أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 343 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 307.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.49%، وبلغ صافي أرباح البنك 34.6 مليون جنيه عن التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 4.07%.

ماريديف

قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إنها تلقت عرضين للاستحواذ على شركة فالنتين للأعمال البحرية، وسيظل العرضان قيد الدراسة لحين استكمال كل النواحي الإجرائية والتنظيمية والحصول على موافقات من الجهات المانحة للتسهيلات الائتمانية.

كما أعلنت الشركة، عن توقيع عقود إعادة هيكلة الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك الدائنة، حيث بلغ التسهيل المستحق للبنوك المشتركة 219 مليون دولار مقسمة إلى شريحتين؛ الشريحة الأولى بمبلغ 110 مليون دولار يبدأ السداد في ديسمبر عام 2023 وينتهي في عام 2028، والشريحة الثانية بمبلغ 109 مليون دولار تبدأ بمجرد الانتهاء من سداد الشريحة الأولى.