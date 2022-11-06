وكيل وزارة الزراعة فى الشرقية يعلن زراعة 42 ألف فدان من محصول البنجر

وأشار إلى أن زراعة محصول البنجر، تتم على 3 عروات الأولى تبدأ فى أوائل أغطسس وتستمر حتى منتصف سبتمبر والعروة الثانية من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر والعروة الثالثة من منتصف أكتوبر وتستمر حتى نهاية نوفمبر، حيث يتم تجهيز الأرض بالحرث والتنعيم والتسوية ثم نثر سماد السوبر فوسفات (200 كجم/ف) وتقسيم الأرض القنى والبتون بالتبادل بحيث لا يزيد طول الخط عن 10 أمتار لإحكام عملية الرى.

وتتم الزراعة فى الثلث العلوى من الخط فى جور على أبعاد 20 سم بين الجور مع وضع 2-3 بذور بالجورة على عمق 1- 2 سم ثم الرى على البارد مع ضرورة تشبع رأس الخط بالمياه.

وتجرى ريه المحاياة بعد أسبوع من الزراعة ويستكمل الإنبات بعد 15-20 يوماً ثم يجرى الترقيع ببذور منقوعة في الماء أو بشتلات سبق زراعتها فى أصص ورقية وقت زراعة الحقل.