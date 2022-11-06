اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انهيار سقف عقار بالإسكندرية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:06 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انهيار سقف عقار بالإسكندرية إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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شهدت منطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، فى انهيار أسقف عقار قديم بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة.

 

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت إخطارا، يفيد انهيار سقف العقار رقم 3 شارع الحمرا من ميدان الرصافة بمنطقة محرم بك، دائرة حي وسط، وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ مسئولو الحى رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف.

 

تبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من دور أرضي + دور أول علوي وجزء بالدور الثاني، وانهيار سقف حجرة بالدور الأول علوي على سقف حجرة بالدور الأرضي و انهيار السقفين.

 

وأضافت التحريات، أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 126 لسنة ،1988، و تم عمل محضر عدم تنفيذ القرار محضر شرطة رقم 146 بتاريخ 27/10/1988 ، وقد أسفر الانهيار عن مصرع احد السكان وتم نقل جثته الى مشرحة كوم الدكة وأصيب اثنين آخرين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .

 

 


أخبار الإسكندرية

مصرع شخص

انهيار سقف عقار محرم بك

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