مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء الأحد فى تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية اقفهص دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الفرعي أمام مدخل قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى "محمد.ط.ن" 18 عامًا، جثة هامدة، وتم إيداع مشرحة مستشفى الفشن المركزي كما استقبل المستشفى "كريم.خ.ب" 20 عامًا، مصاب بإشتباه كسر مضاعف الفخذ الأيمن.