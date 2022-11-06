محافظ الإسكندرية: نعمل علي زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق والمحاور الرئيسية

يأتى ذلك تزامناً مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP27 الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببدء العمل في المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وفي هذا الصدد قام حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى بالتنسيق مع شركة نهضة مصر بأعمال عدد 3 تجمعات قمامة أرضية شملت شارع ابو ورده ، شارع فرنسا ، شارع جوده ، حيث تم زراعة الاشجار وزيادة المساحات الخضراء واعادة المظهر الجمالى بتلك الأماكن

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة هدى ابو كليلة بأعمال تحويل تجمع للقمامة بشارع 30 الجديد وخلف مدرسة عبد السلام عبد الغفار بمنطقة المندرة إلي حديقة ومساحات خضراء وزراعة الاشجار.

ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسى اعمال تحويل تجمع مخلفات ارضية لحديقة بجوار مقابر البيطاش وأمام مبنى اللوجيستى بالدخيلة حيث تم زراعة مسطحات خضراء وأشجار

وقام حى المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول بتحويل مركز تجمع ارضى بشارع المستجد وزراعة النخيل لاعادة المظهر الجمالى والحضارى.