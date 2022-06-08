ما هى مؤشرات احتمال إصابة السيدات بسرطان الثدى؟.. "الصحة" تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان إن مؤشرات احتمال إصابة السيدات بمرض سرطان الثدي تتضمن وجود إفرازات غير طبيعية من الحلمة، وهو الأمر الذى يتطلب زيارة الطبيب.
وأضافت وزارة الصحة والسكان: "يمكن زيارة أقرب وحدة صحية والكشف والمتابعة والعلاج بالمجان، وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة".
وتابعت الوزارة: "مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ويمكن الاستعانة بالخط الساخن 15335 الخاص بالمبادرة".
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