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ما هى مؤشرات احتمال إصابة السيدات بسرطان الثدى؟.. "الصحة" تجيب

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:30 ص
ما هى مؤشرات احتمال إصابة السيدات بسرطان الثدى؟.. "الصحة" تجيب سرطان الثدى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مؤشرات احتمال إصابة السيدات بمرض سرطان الثدي تتضمن وجود إفرازات غير طبيعية من الحلمة، وهو الأمر الذى يتطلب زيارة الطبيب.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: "يمكن زيارة أقرب وحدة صحية والكشف والمتابعة والعلاج بالمجان، وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة". 
 
وتابعت الوزارة: "مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ويمكن الاستعانة بالخط الساخن 15335 الخاص بالمبادرة".
 
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الصحة

سرطان الثدى

السيدات

اليوم السابع بلس

اعراض سرطان الثدى

مواعيد الوحدات الصحية


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