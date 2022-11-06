رئيس وزراء باكستان: سنحث العالم خلال كوب 27 على الوفاء بشأن تمويل المناخ

كتبت ـ هناء أبو العز

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد ،إنه سيحث العالم على الوفاء بالتزاماته بشأن تمويل المناخ وصندوق الخسائر والأضرار، وذلك خلال اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) التي تنطلق اليوم من شرم الشيخ.

وكتب شهباز شريف في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أنه بدون الدعم المالي ستظل الدول النامية معرضة للتهديدات المتنوعة لآثار تغير المناخ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني، أنه بصفته الرئيس الحالي لمجموعة الـ 77 والصين وهي أكبر كتلة تفاوضية من الدول النامية داخل منظومة الأمم المتحدة سيطالب بتحقيق العدالة المناخية، مؤكدا أن غض الطرف عن الآثار المميتة لتغير المناخ سيكون جريمة.

وأشار شهباز شريف، إلى أن (كوب 27) يمكن أن يكون نقطة فاصلة في كفاح البشرية ضد تغير المناخ والاحتباس الحراري، موضحا أن الأحداث المناخية المتطرفة في باكستان والقرن الأفريقي هذا العام أظهرت عولمة تغير المناخ.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن تقييم احتياجات ما بعد الكارثة أظهر أن رحلة باكستان إلى التعافي وإعادة التأهيل يمكن أن تتأخر بسبب الدين العام وارتفاع أسعار الطاقة الدولية والغذاء، وعدم القدرة على الوصول إلى أموال التكيف، مشددا على أن "العالم يجب أن يتعامل مع باكستان كدراسة حالة".

وكان قد غادر شهباز شريف باكستان اليوم متجها إلى مصر للمشاركة في ا(كوب 27)، ويرافقه وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري وأعضاء مجلس الوزراء ومسؤولون كبار آخرون.