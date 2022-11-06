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رئيس جامعة سوهاج: مؤتمر المناخ إنجاز جديد يضاف لمصر بمسيرة العمل التنموى الدولى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:19 م
رئيس جامعة سوهاج: مؤتمر المناخ إنجاز جديد يضاف لمصر بمسيرة العمل التنموى الدولى الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بانطلاق فعاليات اليوم الأول لمؤتمر المناخ Cop27، بحضور أكثر من 40 ألف مشارك للحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية، ومشاركة رسمية من 197 دولة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى، إلى جانب الوزراء والمفاوضون ونشطاء المناخ وممثلى المجتمع المدنى والرؤساء التنفيذيين، وتستمر فعالياته حتى يوم 18 نوفمبر الجارى، بمدينة شرم الشيخ.

وأكد رئيس الجامعة أن ما يحدث على أرض مدينة شرم الشيخ هو إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية فى مسيرة العمل التنموى الدولى، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا وللأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يعد أكبر تجمع سنوى حول العمل المناخى لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية ومناقشة آثرها على البيئة، وجهود تلك الدول المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخى فى البلدان النامية.

وثمن رئيس الجامعة الدور الريادى للدولة المصرية فى دفع عجلة التنمية المستدامة والتى تعمل لصالح الأجيال القادمة، مؤكداً أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ "cop 27" يضعها فى مصاف الدول التى تطبق قواعد التنمية المستدامة.

وأوضح عبد الخالق انه تم إختيار جامعة سوهاج ضمن أفضل 10 جامعات مصرية للمشاركة فى مؤتمر COP 27، نظراً لما بذلته من جهود على مدار 6 أشهر فى مجال التغيرات المناخية والبيئية.

 


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