رئيس الوزراء الفلسطيني يصل شرم الشيخ للمشاركة فى قمة المناخ COP-27

كتب أحمد جمعة

وصل رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة رســمية للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 والتي انطلقت فعالياتها اليوم الأحد وتستضيفها مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف التغيرات المناخية العالمية.

وكان في الاستقبال في مطار شرم الشيخ الدولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ورئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وكادر سفارة فلسطين بالقاهرة.

وتنطلق اليوم الأحد فعاليات الافتتاح الإجرائي للمؤتمر؛ حيث يتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من الدكتور ألوك شارما رئيس COP26 ، ومن ثم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ إلى جمهورية مصر العربية.

يشهد فعاليات قمة المناخ "المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) " حضور دولي رفيع المستوي من رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، ونشطاء في مجال المناخ ورؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بقضايا البيئة من كافة دول العالم، وتعقد هذا العام في مدينة شرم الشيخ المصرية في أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي لمتابعة نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26) لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية - انطلاقًا من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود و التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.