رئيس الصرف بالإسكندرية: 18 محطة رفع ومعالجة تخدم 4 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الشركة نفذت 55 مشروعاً هذا العام من إحلال وتجديد ورفع كفاءة ومد شبكات وإنشاء شنايش كحلول عاجلة بخلاف جهود العاملين يومياً في تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق و200 بيارة محطة رفع و معالجة 86 مصب بأنحاء المحافظة كما إنه فور ورود إنذار بسقوط أمطار يتم تمركز 152 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، والتي من الوارد حدوثها مع أي أمطار كثيفة ومستمرة، وسيتم حلها جزرياً مع تنفيذ الفصل الكامل لمياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي.

ومن جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي ، أن دعم الدولة الكبير لمنظومة الصرف الصحي من أجل راحة المواطنين بمحافظة الإسكندرية، ويرفع عن كاهل الشركة الكثير من الأعباء ويساهم في الاستفادة القصوي من كميات كبيرة من المياه.

وأشار أن منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية تواجه العديد من التحديات في السنوات الماضية كتقادم الشبكات والمجمعات والمحطات وتوسعات أفقية ورأسية ونمو عشوائى وتجمعات قروية غير مخططة خلال السنوات الأخيرة حمّلت المنظومة بأحمال إضافية عن القدرات التصميمية، بخلاف أثار التغيرات المناخية من زيادة كثافات الأمطار وارتفاع أمواج البحر التي تمثل عبئ كبير يزيد عن القدرات التصميمية للشبكة عدة مرات.

وأضاف أنه رغم ذلك فإن الشركة تستوعب وتتعامل مع الصرف الصحي بالمحافظة بشكل مخطط ومرحلي وتضع في الاعتبار الزيادات السكانية الكثيفة والنمو العشوائي الغير مخطط ولا تواجه أي مشاكل أو ضغوطات علي المحطات خلال السنة، إلا أن الشبكة التي لم تصمم لإستيعاب كميات الأمطار الكثيفة تواجه بعض الصعوبات في بعض المناطق خلال أيام الشتاء المستمرة وينتج عن ذلك ظهور المياة الغير مستوعبة بالشبكة في بعض الشوارع ودعمت الحكومة المصرية منظومة الصرف الصحي ،ويتم التنسيق لتنفيذ مشروعات الإستراتيجية مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومع إدارة المرور لتقليل التكدس المروري ولإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.

" مشروعات الخطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي"

ويتكون من مشروعات لرفع كفاءة وإحلال وتجديد طلمبات 82 محطة رفع على مستوى محافظة الإسكندرية بخلاف 6 مشروعات تشمل إنشاء محطة رفع طوسون المزارع وخط الطرد حتي محطة معالجة الزياتين، بالإسكندرية بعدة حزم من المشروعات ضمن خطة طويلة المدي عدد من المشروعات وهي:مشروع فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي.

في مطلع العام الحالي 2022 بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء تم البدء في دراسة مشروع فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بعد اجتماع دولة رئيس الوزراء بمحافظ الإسكندرية والسادة المعنيين من كلية الهندسة وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وتوالت الاجتماعات لدراسة الإستراتيجية التي قدمتها كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية لإجراء تدقيق كامل للبيانات ووضع تصور مشترك وخطة تنفيذية تحقق الأهداف المنشودة بتكلفة مالية واضحة ويهدف المشروع إلي فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي.

كلية الهندسة وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وتوالت الاجتماعات لدراسة الإستراتيجية التي قدمتها كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية لإجراء تدقيق كامل للبيانات ووضع تصور مشترك وخطة تنفيذية تحقق الأهداف المنشودة بتكلفة مالية واضحة ويهدف المشروع إلي فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

وتم تحديد 9 مشروعات ذات الأولوية الأولي بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه مناطق الأولوية الأولي أمام مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا وشارع شعراوي ولوران وشارع محمد نجيب وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وشارع قنال السويس وشارع عمر لطفي ودوران الصوفان وتم البدء بالفعل في 3 مشروعات مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا ومنطقة لوران جاري الإنتهاء منهم في نسب إنجاز ممتازة للغاية.

ويتم التنسيق لتنفيذ مشروعات الإستراتيجية مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومع إدارة المرور لتقليل التكدس المروري ولإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.

" مشروعات الخطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي"

ويتكون من مشروعات لرفع كفاءة وإحلال وتجديد طلمبات 82 محطة رفع على مستوى محافظة الإسكندرية بخلاف 6 مشروعات تشمل إنشاء محطة رفع طوسون المزارع وخط الطرد حتي محطة معالجة الزياتين، وإنشاء خط طرد محطة المعمورة البلد وتدعيم خط إنحدار مجمع شارع بورسعيد، وإنشاء حط طرد محطة رفع الرأس السوداء حتي محطة معالجة الزياتين، وإنشاء خط طرد محطة رفع 2 المنتزة وإحلال وتجديد خط إنحدار صرف صحي بشارع 45، وإحلال وتجديد خط طرد محطة رفع 6 المنتزة، وإنشاء غرفة تهدئة بشارع مصطفي كامل ويهدف إلي رفع كفاءة المنظومة بشرق المدينة وإحلال وتجديد الطلمبات التي تجاوزت العمر الإفتراضي لها لإستيعاب الزيادات السكانية الكثيفة بشرق الإسكندرية بتكلفة تقديرية 2.3 مليار جنيه كما أنه يجري حالياً دراسة إنشاء محطة معالجة شرق المدينة بطاقة 300 ألف م3/يوم مرحلة أولي علي مساحة 70 فدان.

"مشروع هاضم التنقية الشرقية"

يتكون المشروع من 4 هواضم عملاقة سعة 16 ألف متر مكعب، وخزان لاستقبال الحمأة وخزان لتخزينها ومبنى التوزيع وخزانان للغازات ووحدة لمعالجة الغازات الحيوية ومبني لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية، وقد تم إسناد هذا المشروع إلي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و يهدف تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، كما يهدف إلى تحسين الوضع البيئى من خلال الحد من التلوث وتقليل الروائح الناتجة من المحطة، وذلك بتقليل نسبة 30% من حجم الحمأة المنتجة واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة فى أكثر من استخدام، ومنها توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة المشروع سوف ينتج عنه العديد من التاثيرات الايجابية لاسيما انخفاض نسبة رواسب مياه الصرف الصحى المنتجة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35 بالمائة، بالاضافة إلى توليد الطاقة التي تتراوح ما بين 110 الف إلى 160 الف كليووات/ساعة في اليوم الواحد من الغاز الحيوى المنتج من خلال معالجة رواسب مياه الصرف الصحى مما يتيح للمحطة تحقيق اكتفائها الذاتى من الطاقة بنسبة ما بين 60 إلى 70 بالمائة تكلفة المشروع تعادل 2 مليار جنيه.

وأضاف نافع أنه من ضمن المشروعات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة حيث تشرف الشركة علي مشروع الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة لخدمة 4 قري ببرج العرب ضمت “برج العرب القديمة، بهيج، الغربانيات، وابي صير”. و 46 تابع عبر 15 محطة رفع وباجمالي طول شبكات انحدار 240 كيلو متر، بالإضافة إلى إجمالي أطوال خطوط الطرد التي بلغت 25.4 كيلو متر، مع توفير 3 محطات لمعالجة المياة ويهدف المشروع إلي تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري والتكلفة التقديرية لمشروعات الصرف الصحي 1.6 مليار جنيه.



مشروعات الصرف الصحي



مشروعات حياة كريمة



مشروعات رفع كفاءة