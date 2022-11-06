تزامنا مع قمة المناخ.. قمة تكنى تطلق مسابقة للشركات الناشئة لحل التحديات البيئة

كتبت هبة السيد

تزامنًا مع انطلاق قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخيةcop27 التي انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة دولية واسعة أطلقت قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال التي بدأت أعمالها أمس بمكتبة الأسكندرية مسابقة لريادة الأعمال.

وتستهدف المسابقة التي تنقذ بالتعاون مع سفارة السويد في القاهره دعم الشركات الناشئة وتحفيز رواد الأعمال علي تقديم حلول مبتكرة تسهم في حل التحديات التي تواجه البيئة في مصر مثل المياة والطاقة وتدوير التفايات والمخلفات والاستفادة منها اقتصاديا بما لا يضر بالبيئة.

وصرح محمد الدلال، المدير التنفيذي لتكني، أن هذه المسابقة واحدة من تسع مسابقات تعقد ضمن فاعليات قمة تكني هذا العام وتستهدف جميعا تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وربطها بريادة الأعمال للمساهمه في تحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في إطار خطط التحول الرقمي بما يتماشي مع رؤية مصر 2030.

وأضاف الدلال، أن استضافة مصر لقمة المناخ حدث عالمي كبير يلفت الأنظار لضرورة التكاتف من أجل وقف الممارسات الضارة التي تؤثر علي امن وسلامة الأرض وتحفزنا علي المساهمه في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الكوكب مشيرًا إلى أن رواد الأعمال والمبتكرين عليهم عبء كبير في هذا الإطار.