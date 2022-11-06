بروتوكول تعاون بين جامعة السادات والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالباجور

المنوفية - فريق المحافظات

وقعت اليوم الأحد جامعة مدينة السادات برئاسة الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة ، والدكتور مفرح حمادة بصفته عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالباجور بالمنوفية، بروتوكول تعاون مشترك.

شهد مراسم البروتوكول الدكتور ياسر ريحان وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وممثلا عن عميد المعهد، أوضح الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة ، أن بروتوكول التعاون المشترك جاء من أجل تحقيق تعاون مثمر بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ، ولزيادة التعاون المشترك فى العملية التعليمية ، وطرق وأساليب التوجه العلمى والبحوث بما لجامعة مدينة السادات من كافة الإمكانيات ومعامل التدريب والخبرات وعلماء من أعضاء هيئة التدريس فى الكليات والمعاهد البحثية لجميع التخصصات.

وأشار جعفر إلى أن البروتوكول تضمن العمل بفاعلية لدفع وتشجيع التعاون بين الطرفين ، وإتفق الطرفان على تبادل خبرات العمل والمعلومات فى مواضيع وطرق التعليم والتدريس العالى، وأساليب البحث العلمي والتقني وأعمال الجوده والتدريب ، وما تتطلبه العملية التدريسية من متخصصين فى جميع الأقسام العلمية، وتتضمن الإتفاق تبادل المطبوعات العلمية والبرامج والخطط التعليمية والمراجع والمعارف والمواد الإعلامية والدوريات العلمية الفنية مما يساهم في تفعيل العملية التعليمية واقعياً ، والاستفادة منها على المستوى الإقليمي والدولي.

وفى سياق متصل أشار إلى تبادل الزيارات مع المسئولين الرسمين والباحثين المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس للتدريس وإلقاء المحاضرات والتشاور وإجراء الأبحاث العلمية المشتركه ، والإتفاق على تشجيع ودعم الأنشطة الطلابية والعلمية وتبادل الزيارات الطلابية ، والتعاون فى مجال التدريب وتأليف الكتب المشتركة في المواد التعليمية والدورات الجامعيه وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، وزيادة أوجه النشاط فيما بينهم وتبادلها بما يعود بالنفع على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.