"الزمن الجميل".. طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى ريف مصر بعدسته الصغيرة.. صور

بعدسته الصغيرة يتجول بين القرى بمختلف محافظات مصر، ليوثق حياة الريف فى لوحات فنية بديعة هو الشاب محمد شاهين ابن مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويعشق "محمد" الذي عاش السنوات الأولى من حياته فى إحدى الدول العربية لطبيعة عمل والده، حياة الريف، حيث تعلق قلبه رغم سنوات عمره التى لا تتعدى ال21 عاما بحياة الريف وناسه.

ويعكف "محمد" الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، على التوفيق بين دراسته الجامعية وبين هوايته المفضلة التى لم يكن يحترفها فى بدايته بكل جاءت معه بالصدفة بمشاهدته مناظر طبيعية قريته الصغيرة كفر أيوب، بعد عودته من الخارج مع أسرته للدراسة الجامعية، وبدأ يوثق ذلك بعدة هاتفه المحمول، ومن هنا شجعه والده وحفزه كثيرا على ممارسة هوايته المفضلة تصوير المناظر الطبيعة، فبدأ يستيقظ مبكرا حاملا حقيبة صغيرة على ظهره متجولا على قدميه تارة و متنقلا بالمواصلات تارة بحثا عن ضالته فى كل ما هو جميل وأصيل، حيث يرى أن الحنين إلى الذكريات جزء من ماضينا وحاضرنا.

أكثر لحظات السعادة التى يعيشها "محمد" عندما يرسم البهجة على أطفال الريف بالتقاط صور تذكارية لهم أثناء مشاركتهم مواسم حصاد المحاصيل الزراعية الهامة كالقطن والموالح، ويؤمن الشاب الشرقاوى الأصل، بأنه يؤدى رسالة هامة بنشر والترويج للمعالم الريف المصرى وإبراز جماله وأن يكون مصور كبير فى المستقبل.



الشاب محمد شاهين ابن مركز بلبيس



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (1)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (2)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (3)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (4)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (5)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (6)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (7)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (8)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (9)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (10)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (11)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (12)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (13)



طالب شرقاوى يوثق حياة أهالى الريف بقرى مصر (14)