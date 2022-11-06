الرئيس السيسي يستقبل المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، "كريستالينا جورجييفا"المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.
الرئيس السيسي يستقبل المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى شرم الشيخالأحد، 06 نوفمبر 2022 01:55 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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