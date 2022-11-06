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الرئيس السيسي يستقبل المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى شرم الشيخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:55 م
الرئيس السيسي يستقبل المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، "كريستالينا جورجييفا"المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.

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