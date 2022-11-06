الدفع بسيارات لبيع الأرز بمراكز ومدن وقرى الإسماعيلية.. صور

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير الأرز بأسعار مخفضة لمواطنى الإسماعيلية حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لليوم الرابع على التوالى، اليوم الأحد، بالتعاون مع بعض التجار بالمحافظة، وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالدفع بعدد 5 سيارات محملة بكميات من الأرز المعبأ، وغير المعبأ، بكميات إجمالية بلغت 7.5 طن.

حيث تواجدت السيارات منذ الثانية عشر ظهرًا، بجوار سوق الخضار بمنطقة وسط المدينة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وامام المسجد الكبير بمركز ومدينة القنطرة شرق، وبمنطقة ميدان التحريات بمركز ومدينة التل الكبير كما تم الدفع بسيارة بمركز ومدينة الإسماعيلية، بقرية الفردان بالكيلو 11، كذلك تم الدفع بسيارة لمدينة المستقبل لتلبية احتياجات المواطنين.

وتم بيع الأرز المعبأ مقابل 15 جنيها للكيلو جرام، والأرز غير المعبأ مقابل 12 جنيه للكيلوجرام بالإضافة لقيام الغرفة التجارية بالإسماعيلية بالتعاون مع بعض التجار بالمحافظة، وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بفتح منفذ ثابت لبيع الأرز بسعر 15 جنيها للكيلو جرام المعبأ، بنادى المنتزه بحى ثالث مدينة الإسماعيلية، منذ الواحدة ظهر اليوم الأحد.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه سيتم الدفع بكميات إضافية تباعًا بكافة أرجاء المحافظة، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسعار بالأسواق ومحاربة الاحتكار.

ووجَّه "بشارة"، بوضع خريطة زمنية للدفع بمزيد من السيارات لبيع الأرز بأسعار مخفضة، بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإسماعيلية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والوحدات المحلية.