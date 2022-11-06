إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة برصيف طريق الإسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف طريق الإسكندرية الصحراوى أمام المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ملاكى بالرصيف طريق الإسكندرية الصحراوى أمام المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.