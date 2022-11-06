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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة برصيف طريق الإسكندرية الصحراوى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:27 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة برصيف طريق الإسكندرية الصحراوى حادث تصادم _أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف طريق الإسكندرية الصحراوى أمام المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ملاكى بالرصيف طريق الإسكندرية الصحراوى أمام المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
 
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

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