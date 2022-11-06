أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ75 ألفا و930 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أ.ش.أ

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 75 ألفا و930 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 490 قتلوا أمس السبت فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2765 دبابة و5 آلاف و611 مركبة مدرعة و1781 من النظم المدفعية و391 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و277 طائرة و277 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 155 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و184 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.