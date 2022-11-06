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أستاذ بجامعة الزقازيق: الدول المتقدمة بدأت تتخذ قرارات لمواجهة تغير المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:38 م
أستاذ بجامعة الزقازيق: الدول المتقدمة بدأت تتخذ قرارات لمواجهة تغير المناخ قمة المناخ
رامى محيى الدين

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قال الدكتور على قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن قضايا التغيرات المناخية ذات أبعاد ومناح عديدة، تدركها كل الدول والمتقدمة منها، وتعلم أنه إذا ما تصاعدت الأزمات الناتجة عن تغير المناخ، سيعانى الجميع.
 
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى إم سى، مع الإعلامية إيمان عبد الباقى: الخلل ناتج عنه أن كمية الفيضانات ستزداد مثلما حدث في باكستان، وأثر على الغذاء، في ظل التحديات التي يواجهها العالم في ظل الأزمة الأوكرانية ، كما أيضا قد يعانى العالم من انتشار بعض الأمراض الناتجة عن تراكم الأمطار مثل التيفود والأمراض الناتجة عن انتشار البعوض ، كما تزداد الموجات الحرارية.
وتابع: أكبر ملف يتم مناقشته في المؤتمر هو ملف المياه حيث ان هناك جفاف لبعض الأنهار في أوروبا وأمريكا وندرة الأمطار، فقد بدأت أمريكا وأوروبا في تدارك مخاطر التغير المناخى نتيجة حرائق الغابات وانبعاثات الكربون، مؤكدا ان التفكير قد تغير والدول المتقدمة بدأت تستشعر الخطر وتأخذ قرارات فردية من نفسها لمواجهة التغير المناخى.
 

لعلهم يفقهون

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