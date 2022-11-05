وزير التموين يقرر مد صرف الدقيق الحر للمخابز السياحية حتى نهاية العام الجارى

كتب ــ مدحت وهبة

أصدر الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بمد صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% لصالح المخابز السياحية ومصانع المكرونة حتي النهاية العام الجاري بدلا من منتصف نوفمبر الحالي بسعر 10 آلاف للطن.



وأوضح الوزير، أن القرار جاء علي طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك إلي المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك حتي نهاية ديسمبر.



وتوفر وزارة التموين الدقيق الفاخر استخراج 72%؜ للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن حيث يتم توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات



واشترطت وزارة التموين بأن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الاسواق للتصدى للمخالفات.



وأفاد التقريرالوارد من هيئة السلع ‏التموينية، بأنه تم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التي ‏تقدمت لهيئة السلع التموينية وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالكميات التي طلبوها بعد تقديم الأوراق.



وتضمن التقرير أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحى الهرم ‏بالجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة لتسليمه إلى المخابز التي تقدمت ‏لذلك، وفي المنوفية تم تسليم الأقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع ‏شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية، ‏بالإضافة إلى عدد من المطاحن التي تعمل في إنتاج الدقيق 72%.