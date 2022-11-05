نانسى بيلوسى تدعو لوحدة أمريكا بـ "قصيدة" فى أول ظهور لها بعد حادث زوجها

كتبت ريم عبد الحميد

ظهرت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، أمام الكاميرا لأول مرة الجمعة منذ الاعتداء على زوجها فى منزلهما الأسبوع الماضى، وقالت إنه سيتحسن فى وقت طويل، وقرأت قصيدة تدعو فيها إلى وحدة البلاد.

وقالت بيلوسى فى رسالة لمؤيديها قبل الانتخابات النصفية المقررة الثلاثاء المقبل، إن زوجها بول سيتخضع لعملة تعافى طويلة، لكنه سيكون بخير. وأضافت بيلوسى إن زوجها أصيب بشكل مأسوى، لكنها أضافت أن عليهم أن يكونوا متفائلين.

وقرأت بيلوسى جزء من قصيدة للشاعر الإسرائيلى إيهود مانور، والتى سبق أن قرأتها بعد أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021، من أجل جث البلاد على الوحدة.

وقرات قائلة: "ليس لدى بلد أخر..رغم أن أرضى تحترق وعروقى وروحى بجسد مؤلم وقلب جائع، هذا هو بيتى.. لن أصمت، لأن ببلدى غيرت وجهها. لن أتخلى أبدا عنها".

وأضافت بيلوسى بعد الانتهاء من قراءة القصيدة قائلة: إننا بحاجة لتوحيد بدلنا، لذا، إننا نخوض هذه المعركة، ونخرج لللتصويت، دعونا نفعل هذا لأكبر قدر من الاحترام للجميع.

وقالت صحيفة ذا هيل إن المشتبه به فى الاعتداء على بول بيولسى يواجه عدة اتهامات فيدرالية، وعلى مستوى الولاية، منها الاعتداء ومحاولة الخطف. وقال المسئولون إن ديفيد دى بايب قد اقتحم منزل ال بيلوسى فى سان فرناسيسكو، واعتدى على بول بيلوسى بمطرقة.

وخضع زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، البالغ من العمر 85 عاما، لعملية جراحية بإصابته بكسر فى الجمجمة، وعدة إصابات خطيرة فى يده وذراعه الأيمن، وخرج من المستشفى الخميس.