مصرع 8 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم السبت، في حادث تصادم بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ملاكى بطريق وادى النطرون- الضبعة دائرة مركز وادى النطرون، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة شخص آخر.

تم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.