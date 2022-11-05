"لغة القرآن".. مسابقة يومية للأوقاف لمدة شهر

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة "لغة القرآن"، وهى مسابقة يومية لمدة شهر كامل، لعشرة فائزين يوميا، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف باللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة الفائزين على النحو التالي:

- فائز من طلاب المرحلة الابتدائية ( عام وأزهرى ).

- فائز من طلاب المرحلة الإعدادية ( عام وأزهرى ).

- فائز من طلاب المرحلة الثانوية ( بمختلف أنواعها ).

- فائز من طلاب المرحلة الجامعية.

- فائز من الأئمة.

- فائزة من الواعظات.

- ثلاث جوائز مفتوحة.

أولا: الجائزة اليومية لكل فائز أو فائزة نسخة من كتاب: "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين" مع نشر أسماء جميع الفائزين فى اليوم التالى لنشر السؤال على موقع وزارة الأوقاف.

ثانيا: جوائز مالية وبعض الإصدارات اللغوية الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى نهاية المسابقة لأفضل وأكثر المشاركين فى المسابقة بإجابات صحيحة خلال الشهر.

ثالثا: جوائز مالية قيمة مع شهادة تقدير لاجتياز مسابقة "لغة القرآن" بجدارة لكل من يرغب فى التصفية المركزية لأفضل المشاركين والفائزين.

رابعا: وهو الأهم الوقوف على بعض أسرار البيان القرآنى والإعجاز اللغوى فى القرآن الكريم.