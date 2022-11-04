وزير الأوقاف: التغيرات المناخية تشكل خطرا داهما على البشرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أن التغييرات المناخية تشكل خطرا داهما على البشرية نتيجة الممارسات السلبية البيئة والطبيعة وتؤثر سلبيا على الإنسان .

وأضاف خلال خطبة الجمعه اليوم بالمسجد الكبير بالمعمورة الشاطىء، أن مصر من الدول التى تنبأت بخطورة التغييرات المناخية لمواجهتها ومؤتمر المناخ يؤكد دور مصر التاريخي في دفع الضرر عن البشرية بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، مطالبا بضرورة الحفاظ على البيئة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة.

يذكر أن افتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم المسجد الكبير بالمعمورة الشاطىء بعد تطويره وإعادة فتحه للمواطنين .