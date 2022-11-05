اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قمة المناخ فى شرم الشيخ.. 13 مبادرة من الرئاسة المصرية لـ cop27 (إنفوجراف)

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:02 م
قمة المناخ فى شرم الشيخ.. 13 مبادرة من الرئاسة المصرية لـ cop27 (إنفوجراف) 13 مبادرة للرئاسة المصرية لـ cop27

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تنطلق خلال ساعات، فعاليات مؤتمر قمة المناخ العالمى بمدينة السلام بشرم الشيخ، بمشاركة قادة العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، حيث تتجه أنظار العالم بأسره إلى مصر بتركيز واهتمام كبيرين، خلال انعقاد القمة.

 
13 مبادرة للرئاسة المصرية لـ cop27
13 مبادرة للرئاسة المصرية لـ cop27
 
تستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
 
أبرز مبادرات الرئاسة المصرية أمام قمة المناخ:
 
1- الانتقال العادل والميسر للطاقة لإفريقيا.
2- حياة كريمة لإفريفيا.
3- تكيف المرأة الإفريقية.
4- مبادرة مخلفات إفريقيا 50 لعام 2050.
5- حلول مناخية للحفاظ على السلام.
6- أصدقاء تخضير الموازانات الوطنية للدول الإفريقية والنامية.
7- الانتقال المستدام للغذاء والزراعة.
8- دعم الموارد المائية للتكيف والمرونة.
9- دليل شرم الشيخ التمويل العادل.
10- النقل المستدام والتنقل الحضري.
11- استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال القادمة.
12- شراكة شرم الشيخ للحلول المستدامة القائمة على الطبيعة.
13- تغير المناخ والغذاء.
 
ومن المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.
 

 


قمة المناخ

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قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

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