فى شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا.. ما هى أنواع هذا المرض؟

وأضاف التقرير، أنه يتم تشخيص سرطلن البروستاتا بناءًا على عدة عوامل، ومنها:

-شكل الخلايا السرطانية تحت المجهر، ويتم بذلك تحديد درجة السرطان.

-وأيضا يتم تحديد حجم الورم السرطاني.

-وتحديد مدة الإصابة أي إذا كا هذا الورم حديث أم قديم.

ما هي أنواع سرطان البروستاتا؟

-تحديد علاج سرطان البروستاتا وفقا للعوامل السابق ذكرها.

-سرطان البروستاتا الغدي، أي الموجود في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا وأنابيب غدة البروستاتا، والتي تقوم بتصنيع سائل البروستاتا، ويعد هذا النوع الأكثر إنتشارا.

-السرطان الغدي النسيجي، يتطور في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا.