اليوم السابع
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السبت، 05 نوفمبر 2022 12:06 م
أكرم القصاص
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فى شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا.. ما هى أنواع هذا المرض؟

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:00 م
فى شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا.. ما هى أنواع هذا المرض؟ سرطان البروستاتا
فاطمة ياسر

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في شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا، يقدم التقرير المنشور عبر موقع “CANCER” أبرز أنواع  سرطان البروستاتا ، حيث أوضح  أن يتم تحديد نوع سرطان البروستاتا حسب نوع الخلية. 
 
وأضاف التقرير، أنه يتم تشخيص  سرطلن البروستاتا بناءًا على عدة عوامل، ومنها: 
 
-شكل  الخلايا السرطانية تحت المجهر، ويتم بذلك تحديد درجة السرطان.
 
-وأيضا يتم تحديد  حجم الورم السرطاني. 
 
-وتحديد مدة الإصابة أي إذا كا هذا الورم حديث أم قديم. 
 
-تحديد علاج سرطان البروستاتا وفقا للعوامل السابق ذكرها. 

ما هي أنواع سرطان البروستاتا؟ 

-سرطان البروستاتا الغدي، أي الموجود في  خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا وأنابيب غدة البروستاتا، والتي تقوم بتصنيع سائل البروستاتا، ويعد هذا النوع الأكثر إنتشارا. 

-السرطان الغدي النسيجي،  يتطور في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا.

-سرطان الغدة القنوي للبروستاتا أي في الخلايا التي تبطن أنابيب غدة البروستاتا ويميل للنمو وينتشر سرعة إلي الغدة النخامية.
 
-سرطان الخلايا الانتقالية في البروستاتا، يبدأ في الخلايا التي تبطن الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم،  ويبدأ عادة في المثانة حتي يصل إلي  البروستاتا. 
-سرطان الخلايا الحرشفية في البروستاتا.
 
-سرطان البروستاتا ذو الخلايا الصغيرة أو سرطان الغدد الصماء. 
 

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