فى شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا.. ما هى أنواع هذا المرض؟

في شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا، يقدم التقرير المنشور عبر موقع “CANCER” أبرز أنواع سرطان البروستاتا ، حيث أوضح أن يتم تحديد نوع سرطان البروستاتا حسب نوع الخلية.
وأضاف التقرير، أنه يتم تشخيص سرطلن البروستاتا بناءًا على عدة عوامل، ومنها:
-شكل الخلايا السرطانية تحت المجهر، ويتم بذلك تحديد درجة السرطان.
-وأيضا يتم تحديد حجم الورم السرطاني.
-وتحديد مدة الإصابة أي إذا كا هذا الورم حديث أم قديم.
-تحديد علاج سرطان البروستاتا وفقا للعوامل السابق ذكرها.
ما هي أنواع سرطان البروستاتا؟
-سرطان البروستاتا الغدي، أي الموجود في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا وأنابيب غدة البروستاتا، والتي تقوم بتصنيع سائل البروستاتا، ويعد هذا النوع الأكثر إنتشارا.
-السرطان الغدي النسيجي، يتطور في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا.
-سرطان الغدة القنوي للبروستاتا أي في الخلايا التي تبطن أنابيب غدة البروستاتا ويميل للنمو وينتشر سرعة إلي الغدة النخامية.
-سرطان الخلايا الانتقالية في البروستاتا، يبدأ في الخلايا التي تبطن الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم، ويبدأ عادة في المثانة حتي يصل إلي البروستاتا.
-سرطان الخلايا الحرشفية في البروستاتا.
-سرطان البروستاتا ذو الخلايا الصغيرة أو سرطان الغدد الصماء.
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