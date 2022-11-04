فى شهر التوعية لمرضى سرطان البروستاتا.. أشهر مشروبات العلاج

كتبت فاطمة ياسر

يعد شهر نوفمبر هو شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا، ولذا يجب تقديم جميع المعلومات والفوائد والأطعمة والمشروبات التي تعمل علي تقليل فرص الإصابة، ووفقًا لموقع "WEBMED" سنتعرف على أبرز وأهم التأثيرات التي تتسبب في الإصابة بالتهاب البروستاتا، حيث يتسبب في ظهور العديد من الأعراض المزعجة، مثل الألم وكثرة التبول.

وقدم التقرير العديد من المشروبات والأعشاب التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الالتهابات الخاصة بالبروستاتا، ومنها

-الشاي الأخضر يحمي من الإصابة بتضخم البروستاتا وأيضا يساهم بشكل كبير من خطر سرطان البروستاتا، فالشاي الاخضر يقلل من حدة التعرض للإصابة بالتهاب وسرطان البروستاتا، لأن تناوله يعمل علي زيادة تدفق البول وانخفاض الالتهاب وتحسين الحياة. -الكركديه يعد من الأعشاب الجيدة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وقد يساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، وتقليل فرص الإصابة ونمو خلايا السرطان البروستاتا، وأيضا يحد من الإصابة والتعرض لتضخم البروستاتا. -عصير الطماطم يحتوي على كمية عالية من الليكوبين، يحسن من صحة البروستاتا ويقلل من فرص الإصابة بالتهاب بها وأيضا سرطان البروستاتا. -عصير الحمضيات يحتوي على كمية عالية من الليكوبين، يحسن من صحة البروستاتا ويقلل من فرص الإصابة بالتهاب بها وأيضا سرطان البروستاتا. أي الفواكه الغنية بالحمضيات، كالبرتقال، والليمون واليوسفي ، فجميعها غنية بفيتامين سي الهام للجسم، هو أحد مضادات الأكسدة القوية، وثبت أنه يقلل من احتمالية فرص الإصابة بسرطان البروستاتا أو التعرض لأي التهاب بها.

وحث التقرير علي ضرورة تناول الماء بكثرة، مع ضرورة ممارسة التماريين الرياضية التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالتهاب البروستاتا وأيضا سرطان البروستاتا.