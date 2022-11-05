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طلاب من أجل مصر بهندسة سوهاج ينظمون ندوة عن التغيرات المناخية.. صور

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:55 م
طلاب من أجل مصر بهندسة سوهاج ينظمون ندوة عن التغيرات المناخية.. صور رئيس طلاب من أجل مصر بالندوه الدكتور حسان النعمانى
سوهاج محمود مقبول

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نظم طلاب من أجل مصر بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان "التغيرات المناخية في ظل استضافة مصر مؤتمر الأطراف Cop27"، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، والدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشاد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، بموضوع الندوة وما يلقاه من اهتمام واسع من قبل الدولة المصرية، باعتبار أن قضية المناخ أحد القضايا المجتمعية الملحة التي تأتى ضمن أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مضيفاً ان مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة حول العالم، بهدف مناقشة قضية تغير المناخ وأثرها على البيئة، واستعراض جهود تلك الدول لمواجهة تلك المشكلة ومعالجتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني، أن قضية المناخ تأتى على رأس التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، بعدما ثبت علمياً أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية تسبب في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول، لذلك تطلب الأمر تحركاََ جماعياََ لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، مشيراً إلى أن مصر وضعت قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظراً لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثراََ بتغير المناخ، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي يقع على القارة الأفريقية، لذلك تسعى القيادة السياسية فى مصر إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة قابلة للتنفيذ، تساهم بشكل حقيقي في خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ خاصة بالدول النامية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كوكب الأرض، وخلق فرص التنمية العادلة والمتكافئة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتحدث الدكتور أحمد قاسم، عن تأثير التغيرات المناخية على زيادة استهلاك الكهرباء، حيث يعد عامل تغير المناخ من الأسباب الهامة المرتبطة بأزمة الطاقة الكهربائية، فمن المتوقع أن يشهد العالم ظواهر جوية متقلبة سواء موجات شديدة الحرارة أو البرودة، وموجات الجفاف الشديدة، والتي يمكن أن تفرض تحديات متزايدة أمام قطاع الطاقة العالمي، لافتاً إلى أن مثل تلك التقلبات المناخية المتطرفة قد تؤثر أيضاً على توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي انخفاض القدرة على توليد الكهرباء، لذلك يجب أن تتبني دول العالم مسارات آمنه ومتوازنة للحد من التغيرات المناخية، واتخاذ تدابير وقائية متعددة للحد من ظروف الطقس الحاد، واتباع حلول تقنية وهندسية لكي تتماشى مرافق الإنتاج ونقل الطاقة مع الظروف القاسية، إلى جانب تحسين برامج كفاءة الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وفي السياق نفسه ألقي الدكتور طلعت علي، محاضرة عن إعادة تدوير المخلفات الطبية واستخدامها في صناعة الأسفلت، مؤكداً على مدي اهتمام الدولة بتشجيع إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة المياه، مع مرونة التعامل مع التقلبات المناخية التي تتسبب في العديد من المشكلات الصحية والوفيات، وأيضاً إهدار موارد الدول النامية، مضيفاً أنه لابد من الاستفادة من المخلفات والتخلص منها بطريقة صحيحة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة صديقة للبيئة كمورد اقتصادي هام، وباعتبارها أحد وسائل الحد من تداعيات التغيرات المناخية.

 

 

الحضورة بندوة طلاب من اجل مصر عن المناخ (1)
الحضورة بندوة طلاب من اجل مصر عن المناخ (1)

 

الحضورة بندوة طلاب من اجل مصر عن المناخ (2)
الحضورة بندوة طلاب من اجل مصر عن المناخ (2)

 

الدكتور حسان النعمانى متحدثا بالندوه
الدكتور حسان النعمانى متحدثا بالندوه

 

السلام الجمهوريى فى الافتتاح
السلام الجمهوريى فى الافتتاح

 

ندوة التغيرات المناخية بجامعة سوهاج (1)
ندوة التغيرات المناخية بجامعة سوهاج (1)

 

ندوة التغيرات المناخية بجامعة سوهاج (2)
ندوة التغيرات المناخية بجامعة سوهاج (2)

 

ندوة التغيرات المناخية بجامعة سوهاج (3)
ندوة التغيرات المناخية بجامعة سوهاج (3)

 

 


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