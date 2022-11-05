اليوم السابع
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السبت، 05 نوفمبر 2022 05:44 م
أكرم القصاص
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ضبط 4 مضارب أرز بالفيوم لتخزينها 25 طنا لبيعها في السوق السوداء

السبت، 05 نوفمبر 2022 04:23 م
ضبط 4 مضارب أرز بالفيوم لتخزينها 25 طنا لبيعها في السوق السوداء الأرز - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالفيوم، من ضبط 4 مضارب أرز بقرية قصر الباسل بمركز إطسا، تخزن 25 طن أرز شعير، بعد شرائه من الفلاحين، بقصد بيعه في السوق السوداء، وتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة.

 

وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، أن هذه المضارب اشترت هذه الكميات من الفلاحين، ومنعتهم من توريدها بالطرق الرسمية، وعدم التعاقد مع وزارة التموين، بغرض الاتجار بها، وبيعها، وتحقيق مكاسب طائلة، وأرباح غير مشروعة من وراء ذلك، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، على ذمة المحاضر التموينية، وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيق.

 

 


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